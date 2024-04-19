Не имели дома: жители Лос-Анджелеса построили большой дом на обочине автострады

В Южной Калифорнии стоимость аренды жилья никак не снижается, уже не говоря о ценах на покупку собственного дома. Из-за этого некоторые жители в поисках места пристанища обустроили себе дом возле автострады.

Временное жилье расположено рядом с автострадой 110, недалеко от района Хайленд-Парк. В выпуске местного телеканала рассказывают, что это не просто какая-то лачуга, а действительно дом с каменными стенами и входной дверью.

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Местных жителей незаконное строительство не беспокоит

Известно, что дома есть электроснабжение, но пока не понятно, откуда оно поступает. Рядом с шумной дорогой даже поставили гамак для отдыха.

Местных жителей, похоже, не беспокоит временный дом. Одна из жительниц рассказала, что там живут люди, которые "держатся в основном сами по себе". Есть жители, которые поражены такой самодеятельностью и говорят, что, вероятнее всего, не хотели бы видеть что-то похожее возле своей улицы.

Дом на обочине автострады / Фото Скриншот видео KTLA 5

"Я просто восхищался работой, которую они выполнили. А потом, конечно, на вас нападают какие-то ребята. Этому здесь не место. Это общественная собственность. Но это не то, для чего она должна использоваться. Это опасно. Как видите, кто-то готовит на открытом огне. Они воруют электричество", – сказал сосед Майк Анчета.

Сейчас 110-я автострада обслуживает почти 130 тысяч автомобилей ежедневно. Такое количество транспортных средств, проезжающих в нескольких метрах от дома, может быть опасным для жителей "лагеря".