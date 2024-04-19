Тимчасове житло розташоване поруч з автострадою 110, недалеко від району Хайленд-Парк. У випуску місцевого телеканалу розповідають, що це не просто якась халупа, а справді будинок з кам'яними стінами та вхідними дверима.

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Місцевих жителів незаконне будівництво не турбує

Відомо, що будинку є електропостачання, але наразі не зрозуміло, звідки воно надходить. Поруч із шумною дорогою навіть поставили гамак для відпочинку.

Місцевих жителів, схоже, не турбує тимчасовий будинок. Одна з мешканок розповіла, що там живуть люди, які "тримаються здебільшого самі по собі". Є жителі, які вражені такою самодіяльністю і кажуть, що, найімовірніше, не хотіли б бачити щось схоже біля своєї вулиці.

Будинок на узбіччі автостради / Фото Скриншот відео KTLA 5

"Я просто захоплювався роботою, яку вони виконали. А потім, звичайно, на вас нападають якісь хлопці. Цьому тут не місце. Це суспільна власність. Але це не те, для чого вона має використовуватися. Це небезпечно. Як бачите, хтось готує на відкритому вогні. Вони крадуть електрику", – сказав сусід Майк Анчета.

Зараз 110-та автострада обслуговує майже 130 тисяч автомобілів щодня. Така кількість транспортних засобів, що проїжджають за кілька метрів від будинку, може бути небезпечною для мешканців "табору".