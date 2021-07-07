Как прописаться в новостройке в Украине: полезные факты, которые следует знать

Регистрация в новой квартире – шаг, который ожидает каждого собственника жилья в новостройке. Для того чтобы все оформить, недостаточно подписать договор и внести средства.

В первую очередь нужно, чтобы в Государственный реестр вещных прав были внесены сведения, которые подтвердят, что именно вы являетесь владельцем объекта. Куда для этого нужно обращаться и что делать, чтобы прописаться в новой квартире, рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Регистрация права собственности на квартиру: документы

Для того чтобы оформить право собственности на жилье, необходимо, чтобы соответствующие данные были внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Для этого нужно обратиться к нотариусу с полным пакетом документов.

Какие документы должны быть:

заявление о регистрации права собственности на квартиру;

копия паспорта и идентификационного кода;

оригинал технического паспорта на объект недвижимости;

акт приема – передачи недвижимости;

договор с застройщиком (договор купли-продажи, инвестиционное соглашение, договор долевого участия или другие варианты сотрудничества);

квитанция об уплате административного сбора (сумма сбора начинается от 215 грн);

другие документы (индивидуально).

В техническом паспорте на жилье должны быть отображены все изменения, которые осуществлялись в квартире. Этот документ разрабатывает и издает государственное коммунальное предприятие или частное бюро технической инвентаризации (БТИ) исключительно при условии наличия у него специального квалификационного сертификата.

В первую очередь необходимо оформить право собственности на квартиру / Фото riel

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Подача документов

Когда пакет будет собран, владелец должен обратиться к государственному регистратору или нотариусу. Он принимает решение о регистрации права на недвижимость и вносит соответствующую запись в Государственный реестр. После этого нужно получить выписку из реестра о том, что недвижимость принадлежит именно вам.

Что такое выписка из Государственного реестра вещных прав Документ, который позволяет установить правовой статус объекта недвижимости. В частности, в выписке указана вся информация о владельце недвижимости и о самой квартире. Документ можно получить в местных органах самоуправления.

Отказать в регистрации права собственности могут в случае отсутствия какого-либо документа. Поэтому рекомендуется заранее подготовить полный пакет.

Владелец должен получить выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество / Фото riel

Как зарегистрироваться в квартире: условия и сроки

Для того чтобы прописать в жилье членов семьи, понадобятся следующие документы:

копии паспорта и ИНН;

оригинал квитанции об оплате судебного сбора;

выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество;

справка о составе семьи.

Как избежать проблем

Ребенка регистрируют по месту прописки одного из родителей без обязательного согласия владельца жилья. Для того чтобы зарегистрировать ребенка в новой квартире,заявление; свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); квитанция об уплате административного сбора; оригинал и копия паспорта одного из родителей – собственника жилья.

При оформлении документов с застройщиком, могут возникать достаточно серьезные трудности. В частности, речь идет о проблемах с разрешительной документацией на строительство, открытые судебные дела по факту ведения строительства, наличие долгов и пр. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, важно выбрать правильного и надежного застройщика.

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