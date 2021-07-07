Как прописаться в новостройке в Украине: полезные факты, которые следует знать
Источник:24 канал
Регистрация в новой квартире – шаг, который ожидает каждого собственника жилья в новостройке. Для того чтобы все оформить, недостаточно подписать договор и внести средства.
В первую очередь нужно, чтобы в Государственный реестр вещных прав были внесены сведения, которые подтвердят, что именно вы являетесь владельцем объекта. Куда для этого нужно обращаться и что делать, чтобы прописаться в новой квартире, рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
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Регистрация права собственности на квартиру: документы
Для того чтобы оформить право собственности на жилье, необходимо, чтобы соответствующие данные были внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Для этого нужно обратиться к нотариусу с полным пакетом документов.
Какие документы должны быть:
- заявление о регистрации права собственности на квартиру;
- копия паспорта и идентификационного кода;
- оригинал технического паспорта на объект недвижимости;
- акт приема – передачи недвижимости;
- договор с застройщиком (договор купли-продажи, инвестиционное соглашение, договор долевого участия или другие варианты сотрудничества);
- квитанция об уплате административного сбора (сумма сбора начинается от 215 грн);
- другие документы (индивидуально).
В первую очередь необходимо оформить право собственности на квартиру / Фото riel
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Подача документов
Когда пакет будет собран, владелец должен обратиться к государственному регистратору или нотариусу. Он принимает решение о регистрации права на недвижимость и вносит соответствующую запись в Государственный реестр. После этого нужно получить выписку из реестра о том, что недвижимость принадлежит именно вам.Внимание! Отказать в регистрации права собственности могут в случае отсутствия какого-либо документа. Поэтому рекомендуется заранее подготовить полный пакет.
Что такое выписка из Государственного реестра вещных правДокумент, который позволяет установить правовой статус объекта недвижимости. В частности, в выписке указана вся информация о владельце недвижимости и о самой квартире. Документ можно получить в местных органах самоуправления.
Владелец должен получить выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество / Фото riel
Как зарегистрироваться в квартире: условия и сроки
Для того чтобы прописать в жилье членов семьи, понадобятся следующие документы:
- копии паспорта и ИНН;
- оригинал квитанции об оплате судебного сбора;
- выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество;
- справка о составе семьи.
Как избежать проблем
При оформлении документов с застройщиком, могут возникать достаточно серьезные трудности. В частности, речь идет о проблемах с разрешительной документацией на строительство, открытые судебные дела по факту ведения строительства, наличие долгов и пр. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, важно выбрать правильного и надежного застройщика.
Корпорация Недвижимости РИЕЛ – не только гарантия стабильности, но и застройщик, который помогает с оформлением сделки и регистрацией в квартире в Киеве и Львове. Чтобы узнать подробнее, обращайтесь к представителям компании, которые с радостью проконсультируют вас и предоставят всю необходимую информацию.