Для того чтобы не откладывать мечту на долгие годы, можно воспользоваться выгодным вариантом – приобрести жилье в рассрочку от застройщика. Об особенностях и преимуществах такого решения рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
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Покупка квартиры в рассрочку: особенности
На сегодняшний день многие застройщики предлагают различные варианты покупки недвижимости в новостройках. Это позволяет приобрести квартиру, даже не имея полной суммы. Жилье от Корпорации Недвижимости РИЕЛ можно приобрести тремя способами, каждый из которых является оптимальным для определенной категории людей:
- в рассрочку;
- в кредит;
- 100% оплата.
Обычно застройщик:
- дает возможность покупателю платить за жилье в течение 2 – 5 лет (часто срок ограничивается датой введения объекта в эксплуатацию);
- привязывает цену квартиры к курсу доллара;
- позволяет оплатить 10% первого взноса, а оставшаяся сумма разбивается равными частями на месяцы или кварталы (в зависимости от условий договора).
Квартира в рассрочку – реальный способ стать владельцем жилья в Украине / Фото riel
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Преимущества покупки квартиры в рассрочку от Корпорации Недвижимости РИЕЛ
Этот способ покупки объекта недвижимости участвует в сезонных акциях, что позволяет платить за жилье даже после ввода дома в эксплуатацию. РИЕЛ предлагает выгодные предложения, которые зависят от суммы первоначального взноса.
Например, при внесении 10% сумма наценки будет составлять 10%, а от 60% – ее может не быть вовсе. Все зависит от конкретного ЖК, условий и акций, которые действуют на момент заключения сделки.
РИЕЛ предлагает гибкие предложения для своих клиентов / Фото riel
Как купить жилье от РИЕЛ в рассрочку: простой пошаговый план
- Выбираем ЖК и планировку квартиры.
- С помощью калькулятора выплат, расположенного рядом с планировкой, выбираем свой вариант оплаты и рассчитываем суммы.
- Обращаемся в отдел продаж и заключаем сделку.
Покупка квартиры в рассрочку – это возможность стать владельцем долгожданного жилья в Киеве или Львове, не оплачивая при этом всю сумму сразу.