Чем покрыть стены, чтобы они никогда не повредились

Хороший и качественный ремонт могут очень быстро испортить неправильно подобранные, чувствительные к царапинам и грязи поверхности.

Полы и стены – над этими зонами в квартире стоит поработать лучше всего, ведь они чаще всего выдают все недостатки. Для того чтобы покрытие служили вечно, следует выбрать правильные материалы.

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Чем покрывать стены

Микроцемент – это покрытие создало настоящую революцию в мире дизайна. Оно суперустойчивое к загрязнениям, прочно выдерживает любые повреждения и позволяет легко реставрировать небольшие участки, если их все же удалось испортить.

Инновационный материал позволяет создать декоративное гладкое, крепкое и бесшовное покрытие. Вы наносите на стены обычный полимерный материал, то есть один из видов штукатурки. В его составе есть смолы, цемент и минеральные пигменты, в частности кварцевый песок мелкого помола.



Это универсальное и стильное решение / Фото из открытых источников

В результате мы получаем укрепленную и стильную стену, по структуре напоминающую что-то среднее между бетоном и пластиком. Несмотря на схожесть с этими материалами, микроцемент имеет свои уникальные преимущества, которые будут прекрасным решением в квартире: