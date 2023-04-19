Чем покрыть стены, чтобы они никогда не повредились
Источник:Luxury concrete
Хороший и качественный ремонт могут очень быстро испортить неправильно подобранные, чувствительные к царапинам и грязи поверхности.
Полы и стены – над этими зонами в квартире стоит поработать лучше всего, ведь они чаще всего выдают все недостатки. Для того чтобы покрытие служили вечно, следует выбрать правильные материалы.
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Чем покрывать стены
Микроцемент – это покрытие создало настоящую революцию в мире дизайна. Оно суперустойчивое к загрязнениям, прочно выдерживает любые повреждения и позволяет легко реставрировать небольшие участки, если их все же удалось испортить.
Инновационный материал позволяет создать декоративное гладкое, крепкое и бесшовное покрытие. Вы наносите на стены обычный полимерный материал, то есть один из видов штукатурки. В его составе есть смолы, цемент и минеральные пигменты, в частности кварцевый песок мелкого помола.
Это универсальное и стильное решение / Фото из открытых источников
В результате мы получаем укрепленную и стильную стену, по структуре напоминающую что-то среднее между бетоном и пластиком. Несмотря на схожесть с этими материалами, микроцемент имеет свои уникальные преимущества, которые будут прекрасным решением в квартире:
- природный материал приятен на ощупь и безопасен для человека;
- это экологичный продукт, который устойчив к размножению бактерий и плесневого грибка;
- позволяет создать идеальную ровную поверхность без стыков и швов;
- такие стены можно смело протирать бытовой химией и не бояться механического истирания;
- использовать материал можно и на других поверхностях: пол, стены, кухонные столешницы, барные стойки;
- материал влагостойкий и антискользящий, поэтому хорошо проявит себя в ванной комнате или вокруг бассейна;
- чтобы нанести микроцемент, не нужно снимать предыдущее покрытие;
- после нанесения поверхность изменится всего на 3 миллиметра, так что это практически не повлияет на уровень пола;
- прочное покрытие выдержит даже большие нагрузки, поэтому его можно использовать в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой: в общественных заведениях, лестницах и других местах с интенсивным движением;
- материал подойдет как для внутренних, так и для наружных работ;
- микроцемент предлагает широкую цветовую палитру и позволяет экспериментировать с фактурами и рисунками.