Підлога та стіни – над цими зонами у квартирі варто попрацювати найкраще, адже вони найчастіше видають усі недоліки. Для того, аби покриття служили вічно, варто обрати правильні матеріали.
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Чим покривати стіни
Мікроцемент – це покриття створило справжню революцію у світі дизайну. Воно суперстійке до забруднень, міцно витримує будь-які пошкодження та дозволяє легко реставрувати невеликі ділянки, якщо ті все ж вдалось зіпсувати.
Інноваційний матеріал дозволяє створити декоративне гладке, міцне та безшовне покриття. Ви наносите на стіни звичайний полімерний матеріал, тобто один з видів штукатурки. У його складі є смоли, цемент та мінеральні пігменти, зокрема кварцовий пісок дрібного помелу.
Це універсальне та стильне рішення / Фото з відкритих джерел
В результаті ми отримуємо зміцнену та стильну стіну, яка за структурою нагадує щось середнє між бетоном і пластиком. Попри схожість до цих матеріалів, мікроцемент має свої унікальні переваги, які будуть чудовим рішенням у квартирі:
- природний матеріал приємний на дотик та безпечний для людини;
- це екологічний продукт, який стійкий до розмноження бактерій та пліснявого грибка;
- дозволяє створити ідеальну рівну поверхню без стиків та швів;
- такі стіни можна сміливо протирати побутовою хімією і не боятись механічного стирання;
- використовувати матеріал можна й на інших поверхнях: підлога, стіни, кухонні стільниці, барні стійки;
- матеріал вологостійкий та антиковзкий, тож гарно проявить себе у ванній кімнаті чи навколо басейну;
- аби нанести мікроцемент не потрібно знімати попереднє покриття;
- після нанесення поверхня зміниться всього на 3 міліметри, тож це практично не вплине на рівень підлоги;
- міцне покриття витримає навіть великі навантаження, тож його можна використовувати у приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням: громадських закладах, сходах та інших місцях з інтенсивним рухом;
- матеріал підійде як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт;
- мікроцемент пропонує широку палітру кольорів та дозволяє експериментувати з фактурами та малюнками.