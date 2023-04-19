Підлога та стіни – над цими зонами у квартирі варто попрацювати найкраще, адже вони найчастіше видають усі недоліки. Для того, аби покриття служили вічно, варто обрати правильні матеріали.

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Чим покривати стіни

Мікроцемент – це покриття створило справжню революцію у світі дизайну. Воно суперстійке до забруднень, міцно витримує будь-які пошкодження та дозволяє легко реставрувати невеликі ділянки, якщо ті все ж вдалось зіпсувати.

Інноваційний матеріал дозволяє створити декоративне гладке, міцне та безшовне покриття. Ви наносите на стіни звичайний полімерний матеріал, тобто один з видів штукатурки. У його складі є смоли, цемент та мінеральні пігменти, зокрема кварцовий пісок дрібного помелу.



Це універсальне та стильне рішення / Фото з відкритих джерел

В результаті ми отримуємо зміцнену та стильну стіну, яка за структурою нагадує щось середнє між бетоном і пластиком. Попри схожість до цих матеріалів, мікроцемент має свої унікальні переваги, які будуть чудовим рішенням у квартирі: