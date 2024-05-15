На столе в коттедже лежат газета, в которой сообщалось о последствиях затопления "Титаника". То есть говорится о 1912 году.

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Атмосфера в доме возвращает в прошлое

После смерти последнего владельца в 2015 году в дом пригласили местного фотографа, чтобы она зафиксировала старинный интерьер. Фотографии из фермерского коттеджа дают представление о том, какой была сельская жизнь столетие назад.

Должна признаться, что, увидев коттедж снаружи, я не была уверена, стоит ли это делать. Как только я открыла дверь, я была ошеломлена. Я зашла в маленький, как мне казалось, дом, а на самом деле это был музей социальной истории,

– рассказала фотограф Ребекка.

Загадочная спальня с сундуком / Фото Abandoned NI

В комнатах сохранились старые книги, журналы, бумаги и фотографии, которые были разбросаны повсюду. В ящиках лежали сотни рукописных писем, а на кухонной плите даже сохранились три чайника с чашкой.

На кухне сохранилась даже посуда / Фото Abandoned NI

Последним владельцем дома был человек по имени Десси – последний из трех братьев рода. Некоторое время он уединенно жил в коттедже, но понятно, что совсем не ухаживал за ним. В 2013 году мужчина переехал в другой дом, а уже через два года там умер.