Как избавиться от затхлого запаха в ванной: 5 способов, которые точно помогут

Затхлый запах в ванной появляется по понятной причине: там высокий уровень влажности. Поддерживать свежесть в этой комнате надо постоянно – эксперты рассказали, как именно.

Прежде всего надо придерживаться советов по уборке, говорят профессионалы. Эти пять правил как раз касаются правильного ухода за влажным помещением.

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Регулярно стирайте полотенца и чистите ковры

Одной из самых распространенных причин появления затхлого запаха в ванной комнате является наш текстиль. Поскольку мы пользуемся полотенцами каждый день, они часто не успевают высохнуть. А где постоянная влага – там неприятный запах.

То же касается ковров, на которые мы каждый день становимся после душа или ванной, часто как раз мокрыми ногами.

Позаботьтесь о качественной вентиляции

Если затхлый запах вы чувствуете постоянно, то это может быть связано с вентиляцией.

"Одной из самых распространенных причин затхлого запаха является плохая вентиляция. В ванных комнатах убедитесь, что ваш вытяжной вентилятор работает эффективно, и подумайте о том, чтобы держать окно слегка приоткрытым во время принятия душа", – говорят эксперты.

Вытирайте душ после каждого использования

Душ надо очень хорошо мыть 1 раз в неделю, но вытирать его надо после каждого использования.

Даже шторы для душа и подкладки могут удерживать влагу, если они не полностью высыхают между использованиями. Поэтому промывайте или меняйте их время от времени, чтобы избежать плесени. После душа или ванны быстро протирайте влажные поверхности,

– посоветовали специалисты.

Душ надо вытирать / Фото Pexels

Проверьте наличие плесени

Плесень – это на самом деле нормальное явление в ванной комнате, но именно от черной плесени надо избавляться сразу.

"Запахи затхлости часто возникают из-за избытка влаги и недостаточной вентиляции. В ванных комнатах обычными причинами являются влажные полотенца, трубы, протекающие, и плесень. Регулярная уборка и обеспечение надлежащего воздушного потока являются ключевыми шагами для поддержания свежести этих зон", – отметили профессионалы.

Если вы все-таки обнаружили плесень, обработайте ее соответствующим образом, используя уксус, и обязательно высушите поверхность после.

Глубоко очистите канализацию

Другим распространенным источником затхлого запаха в ванной комнате является канализация. Это не то место, которое нужно очищать каждый день, но еженедельно – точно.

Как очистить канализацию? Всыпьте туда пол стакана пищевой соды, а затем влейте стакан белого уксуса. Оставьте на 30 минут, а затем промойте горячей водой. При необходимости можно воспользоваться специальными очистителями.