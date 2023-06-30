От шалфейно-зеленого и блестящего белого до яблочно-зеленого и грязно-белого вариантов может быть множество. Всё зависит от того, что вам больше нравится.
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Вот 5 примеров дизайнерских кухонь, где объединили разные оттенки зеленого и белого. Надеемся, они вдохновят вас на создание новых идей.
Создайте яркую, узорчатую схему
Оливковый кухонный остров и узорчатый потолок на белой кухне / Фото Mendelson Group
Соедините два оттенка зеленого с белым.
Стена и тумба разных оттенков / Фото Paint & Paper Library
Сделайте акцент зеленую стену на черно-белой кухне
Стильный акцент на классической кухне / Фото Paint & Paper Library
Соедините яркий зеленый с таким же белым
Яркие оттенки обоих цветов / Фото Annie Sloan
Покрасьте стены в белый, а тумбы приобретите зеленые.
Самый легкий дизайн / Фото The Main Company