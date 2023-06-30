Идеи зелено-белой кухни: 5 способов использовать это свежее сочетание цветов

Зелено-белая кухня заряжает энергией, она светлая и просторная. Сочетание этих двух цветов в одном пространстве уместно как для современных, так и традиционных кухонных идей.

От шалфейно-зеленого и блестящего белого до яблочно-зеленого и грязно-белого вариантов может быть множество. Всё зависит от того, что вам больше нравится.

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Вот 5 примеров дизайнерских кухонь, где объединили разные оттенки зеленого и белого. Надеемся, они вдохновят вас на создание новых идей.

Создайте яркую, узорчатую схему

Оливковый кухонный остров и узорчатый потолок на белой кухне / Фото Mendelson Group

Соедините два оттенка зеленого с белым.

Стена и тумба разных оттенков / Фото Paint & Paper Library

Сделайте акцент зеленую стену на черно-белой кухне

Стильный акцент на классической кухне / Фото Paint & Paper Library

Соедините яркий зеленый с таким же белым

Яркие оттенки обоих цветов / Фото Annie Sloan

Покрасьте стены в белый, а тумбы приобретите зеленые.

Самый легкий дизайн / Фото The Main Company