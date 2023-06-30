Идеи зелено-белой кухни: 5 способов использовать это свежее сочетание цветов
Источник:Homes & Gardens
Зелено-белая кухня заряжает энергией, она светлая и просторная. Сочетание этих двух цветов в одном пространстве уместно как для современных, так и традиционных кухонных идей.
От шалфейно-зеленого и блестящего белого до яблочно-зеленого и грязно-белого вариантов может быть множество. Всё зависит от того, что вам больше нравится.
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Вот 5 примеров дизайнерских кухонь, где объединили разные оттенки зеленого и белого. Надеемся, они вдохновят вас на создание новых идей.