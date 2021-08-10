Звезда Disney обзавелась жильем с собственным лифтом: сколько оно стоит

Американская актриса, певица и модель Зендея, известная по роли в сериале "Танцевальная лихорадка" от Disney, приобрела апартаменты в Нью-Йорке. 24-летняя звезда стала владелицей жилья в Бруклине еще в декабре 2020 года, но стало известно об этом только сейчас.

В кондоминиум актрисы ведет личный лифт. Сколько обошлась недвижимость – читайте далее.

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Что известно о сделке

Новая недвижимость Зендеи расположена в Quay Tower. За новое жилье актриса отдала 4,9 миллиона долларов (131 миллион гривен) в декабре 2020 года. Сделка состоялась анонимно. Особенность звездных апартаментов – собственный лифт, на котором можно подняться прямо в жилье.

Апартаменты звезды расположены в Quay Tower в Бруклине / Фото The New York Post

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Подробности об апартаментах

В распоряжении Зендеи есть 3 спальни, гостиная, кухня со столовой, две ванные комнаты и гардероб. Известно, что в интерьере кондоминиума использованы натуральные материалы, а из окон открывается роскошный вид на Манхэттен.

По словам источника, Зендея влюблена в Бруклин / Фото Pixabay