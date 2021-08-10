У кондомініум актриси веде особистий ліфт. Скільки коштувала нерухомість – читайте далі.

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Що відомо про угоду

Нова нерухомість Зендеї розташована у Quay Tower. За нове житло актриса віддала 4,9 мільйона доларів (131 мільйон гривень) у грудні 2020 року. Угода відбулася анонімно. Особливість зіркових апартаментів – власний ліфт, на якому можна піднятися прямо в житло.

Апартаменти зірки розташовані в Quay Tower у Брукліні / Фото The New York Post

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Подробиці про апартаменти

У розпорядженні Зендеї є 3 спальні, вітальня, кухня з їдальнею, дві ванні кімнати та гардеробна. Відомо, що в інтер'єрі кондомініуму використані натуральні матеріали, а з вікон відкривається розкішний вид на Манхеттен.

За словами джерела, Зендея закохана в Бруклін / Фото Pixabay