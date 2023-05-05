Как размещать зеркала в доме: золотые правила, которые помогут вам
Источник:Inviting home
Трудно представить себе спальню или ванную без зеркала. Она нужна не только для того, чтобы видеть свое отражение, но и для общего вида комнаты.
Если вы любите зеркала, то можете вешать их сколь угодно. Если же вы используете их только по назначению, то зеркал в прихожей и ванной будет достаточно. Есть несколько простых правил, которые вы должны придерживаться, чтобы правильно разместить зеркала.
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Как правильно размещать зеркала
- Зеркала всегда следует вешать вертикально.
- Размещайте так, чтобы свет электрических приборов не отражался в зеркалах.
- Расстояние от пола до верха зеркала должно быть не менее 1,8 метра.
- Расстояние от пола до нижней части зеркал должно быть не менее полуметра.
- Перед зеркалом должно быть не минимум 1 – 1,5 метра свободного пространства, чтобы удобно было двигаться.
Если зеркала функциональные, их следует вешать на средней высоте глаз – примерно 1,5 метра над полом. Если зеркала сугубо декоративные их можно использовать на любой высоте.
В ванных комнатах зеркала обычно вешают над раковиной, чтобы была хорошо видна верхняя часть тела. Поскольку функциональность ванной комнаты имеет важное значение, хорошей идеей будет также иметь еще одно маленькое зеркало.