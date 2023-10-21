Где разместить зеркало, если спальня маленькая: три варианта от специалистов

Умное расположение зеркала может существенно изменить внешний вид маленькой спальни. Зеркала – один из лучших инструментов в арсенале дизайнера интерьера, чтобы визуально увеличить комнату.

Зеркала также часто используются как настенное искусство, особенно если они необычной формы и имеют красивую декоративную раму. Однако наибольшее значение имеет не такое же зеркало, как место, где вы его разместите.

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Полноразмерное в углу

Зеркало в полный рост в углу маленькой спальни может творить чудеса, увеличивая размеры комнаты и делая простор светлее. Это также очень поможет одеваться по утрам, особенно если у вас еще нет полноразмерного зеркала.

Углы спальни часто используют в дизайне совсем, так что если у вас есть хоть один свободный, это будет идеальное место для размещения зеркала в полный рост.

Над комодом

Это еще одно традиционное размещение зеркала, которое эксперты рекомендуют для небольших спален: "Зеркало прекрасно смотрится над комодом, а также зрительно увеличивает пространство именно в этом месте.

Преимуществом такого типа размещения зеркала является то, что оно несколько выше. Так что если ваш комод стоит напротив кровати, вы не будете видеть себя в зеркале, когда отдыхаете.



Очень часто зеркало вешают именно над комодом / Фото Mali Azima

Перпендикулярно окну

Окна и зеркала – идеальные компаньоны, когда говорится о том, чтобы сделать маленькую комнату больше.

"Зеркало, расположенное перпендикулярно окну, будет отражать свет и сделает простор больше. Это также будет отражать внешнюю среду внутри, помогая привнести природу", – говорят эксперты.

Вы, по сути, заимствуете пейзажи с улицы, мгновенно придающей интерес и текстуры, особенно если из окна вашей спальни видно красивое дерево.