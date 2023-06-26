Где разместить зеркало в ванной комнате: вот советы, которые следует учесть

Во время ремонта ванной комнаты часто думаем, где разместить зеркало. Об этом нужно позаботиться так, чтобы вам было максимально удобно.

Самое важное в размещении зеркала – учитывать рост людей, которые будут его использовать. Верхнее зеркало должно быть по крайней мере на несколько сантиметров выше уровня глаз высшего человека, а нижнее зеркало должно быть для людей более низкого роста.

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В каком месте разместить зеркала в ванной

Зеркала в ванной комнате часто вешают над туалетным столиком или раковиной. Это очень удобно, ведь основные уходовые процедуры люди привыкли делать перед умывальником.

Зеркало должно быть на разумной высоте, чтобы его центр был на уровне глаз, независимо от того, решите ли вы повесить зеркало на стену, или поставить на тумбу.

Вам предстоит удобно смотреть в зеркало / Фото Pexels

Также важно располагать зеркала так, чтобы они могли отражать естественный свет. Разместите их там, где будет попадать как можно больше природного света. Так и комната будет выглядеть визуально больше, что является плюсом для маленьких помещений.

Обратная сторона окна ванной комнаты будет лучшим местом для естественного освещения в течение дня.

Если у вас две раковины, вы можете установить одно ультраширокое зеркало, охватывающее длину обеих раковин. Также вы можете установить два зеркала по одному над каждой раковиной.

Два зеркала для двух раковин / Фото Pexels