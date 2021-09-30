Женщина, которая не могла позволить новую ванную комнату, полностью переделала ее за 80 долларов
Источник:Mirror
Пользовательница тиктока полностью модернизировала свой дом 1970-х годов. В частности ей удалось переделать ванную комнату всего за 80 долларов.
Сейчас жительница Великобритании рассказывает о ходе ремонта в социальных сетях и делится советами, которые помогут бюджетно переоборудовать дом.
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Женщина рассказала, что для экономного ремонта ванной вам понадобится всего 3 вещи:
- самоклеющийся напольный гибкий ламинат, чтобы перекрыть старый пол,
- цементная затирка швов, которая поможет обновить вид плитки на стенах,
- краска для самой ванны.
Тиктокерка уверена, что каждый способен изменить атмосферу небольших помещений, если подходить к ремонту с изобретательностью.
Кафельная плитка со временем тускнеет, а на швах между квадратами появляется грязь, которую невозможно вывести. Понимая, что только уборкой здесь не помочь, блогерша прошлась черной затиркой между белой плиткой. Такой простой шаг освежил стены. Далее она приступила к очистке и покраске ванны. Внутренняя часть осталась белой. Это предотвратит образование белых разводов, что облегчит уход. Внешнюю часть блогерша покрасила в черный.
Наконец она приступила к обновлению пола. Старая плитка потрескалась, на ее замену ушло бы много денег. Компромиссом стал гибкий ламинат, который не только дешевый, но и прост в укладке.
После завершения глобальных проектов тиктокеркша добавила несколько вазонов, подставку для зубной щетки и дозатор для мыла.