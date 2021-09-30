Женщина, которая не могла позволить новую ванную комнату, полностью переделала ее за 80 долларов

Пользовательница тиктока полностью модернизировала свой дом 1970-х годов. В частности ей удалось переделать ванную комнату всего за 80 долларов.

Сейчас жительница Великобритании рассказывает о ходе ремонта в социальных сетях и делится советами, которые помогут бюджетно переоборудовать дом.

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Женщина рассказала, что для экономного ремонта ванной вам понадобится всего 3 вещи:

самоклеющийся напольный гибкий ламинат, чтобы перекрыть старый пол,

цементная затирка швов, которая поможет обновить вид плитки на стенах,

краска для самой ванны.

Тиктокерка уверена, что каждый способен изменить атмосферу небольших помещений, если подходить к ремонту с изобретательностью.

Кафельная плитка со временем тускнеет, а на швах между квадратами появляется грязь, которую невозможно вывести. Понимая, что только уборкой здесь не помочь, блогерша прошлась черной затиркой между белой плиткой. Такой простой шаг освежил стены. Далее она приступила к очистке и покраске ванны. Внутренняя часть осталась белой. Это предотвратит образование белых разводов, что облегчит уход. Внешнюю часть блогерша покрасила в черный.

Наконец она приступила к обновлению пола. Старая плитка потрескалась, на ее замену ушло бы много денег. Компромиссом стал гибкий ламинат, который не только дешевый, но и прост в укладке.

Took a day and a half, Fraser better like it ##bathroommakeover ##homerenovation

После завершения глобальных проектов тиктокеркша добавила несколько вазонов, подставку для зубной щетки и дозатор для мыла.