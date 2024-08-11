Никто и не надеялся: женщина показала страшную снаружи и уютную внутри квартиру

В тиктоке стало вирусным видео, на котором девушка показывает свою квартиру. Чтобы добраться до нее, следует одолеть жуткий путь, но интерьер –это очень приятная неожиданность.

В квартиру можно добраться только через грязный подвал. Одна лестница ведет вниз, а вторая – вверх, то есть квартира, вероятно, на первом этаже.

Обратите внимание Приходится ползать: женщина показала свою крошечную спальню в доме на колесах

Квартира просто невероятная

Тисия показала, как спускается по темной лестнице в жуткий подвал со сломанными деревянными дверями и кирпичными стенами. Затем она поднимается вверх к дому, что вроде бы заброшенный.

Но когда она открывает дверь, то все видят невероятную картину. Квартира девушки не заброшенная, как большинство себе представляло, а стильная, в меру ярко оформленная.

Квартира снаружи и внутри: сравнение в видео

Девушка показала стену с произведениями искусства, оранжевым угловым диваном и позолоченным зеркалом.

Пользователи тиктока пишут, что концовка видео действительно их поразила.

Прогулка в вашу квартиру, вероятно, заставляет людей ценить ваш дом еще больше. Победа есть победа;

Проход в вашу квартиру - это как жизнь: нужно пройти через ад, чтобы попасть в рай;

Какая красивая квартира!

Один из пользователей отметил, что "судить книгу по обложке не стоит". То, что вы увидите впоследствии, может действительно поразить.