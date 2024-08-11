До квартири можна добратися лише через брудний підвал. Одні сходи ведуть вниз, а другі – вгору, тобто квартира, ймовірно, на першому поверсі.

Зверніть увагу Доводиться повзати: жінка показала свою крихітну спальню в будинку на колесах

Квартира просто неймовірна

Тісія показала, як спускається темними сходами до моторошного підвалу зі зламаними дерев'яними дверима і цегляними стінами. Потім вона підіймається вгору до будинку, що начебто занедбаний.

Та коли вона відчиняє двері, то всі бачать неймовірну картину. Квартира дівчини не занедбана, як більшість собі уявляла, а стильна, в міру яскраво оформлена.

Квартира зовні та всередині: порівняння у відео

Дівчина показала стіну з творами мистецтва, помаранчевим кутовим диваном і позолоченим дзеркалом.

Користувачі тіктока пишуть, що кінцівка відео справді їх вразила.

Прогулянка до вашої квартири, ймовірно, змушує людей цінувати ваш будинок ще більше. Перемога є перемога;

Прохід до вашої квартири — це як життя: потрібно пройти через пекло, щоб потрапити до раю;

Яка гарна квартира!

Один із користувачів зазначив, що "судити книгу за обкладинкою не варто". Те, що ви побачите згодом, може справді вразити.