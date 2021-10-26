Клер самостоятельно переделала свою ванну, потратив на все необходимые материалы всего 50 фунтов стерлингов (1826 гривен). Несмотря на то, что женщина работает на полной ставке в больнице, ремонт длился 3 дня.

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Бюджетно и быстро

34-летний врач Клер Брайсон, решила самостоятельно трансформировать устаревшую ванную комнату, чтобы улучшить ее состояние и в перспективе повысить стоимость дома. Однако ограниченный бюджет заставил женщину выполнить все работы самостоятельно.

Приобретая все необходимые инструменты, обычную и аэрозольную краску, женщина потратила всего 50 фунтов стерлингов. Главная идея косметического ремонта заключалась в обновлении цвета стен и фасада ванной.

Клер удалось завершить трансформацию санузла лишь за 3 дня. При этом она ходила на посменную работу и ухаживала за своими детьми. В общей сложности, рассказывает женщина, она не работала над ванной более 2 часов за один раз.

После публикации видео в сети тикток, Клэр получила множество положительных отзывов относительно своих навыков.

Я переехала из дома в 16 лет в свою квартиру и начала пытаться исправить ее состояние. Тогда я оклеивала стены обоями и красила кухонные шкафы, – рассказала Клэр.

Как происходила трансформация

Фото "до" и "после" / Фото Mirror

Чтобы улучшить вид ванной комнаты, женщина использовала белую затирку между швами плитки, добавила акцентную стену трендового зеленого цвета и покрасила черной краской все деревянные элементы. Чтобы обновить крышку унитаза, фасад ванны и ножку умывальника, она использовала аэрозольный баллончик.

Клэр надеется вдохновить других женщин взять инструменты и попробовать себя в ремонте.

Многое из того, что я делаю – это попытка поощрять людей испытывать свои силы. Я одинокая женщина, и думаю, что многие женщины не чувствуют себя уверенно, чтобы делать что-то своими руками, – добавила Клэр.

Трансформация ванной комнаты – Видео с канала Blondy Builder

Сейчас Клер приступила к ремонту еще одного помещения и обещает вскоре поделиться результатом.