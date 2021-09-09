Изысканно украшенные стены, особенная покраска или реставрация мебели – все это финансово затратные работы. Мишель Гросс из Южной Каролины решила, что может справиться с ними самостоятельно. Для реализации своей цели она использовала мебель из блошиных рынков и материалы с минимальными дефектами.

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Таким образом за минимальный бюджет женщине удалось превратить жилище в дом мечты.

Замечательная идея / Фото insider

На такой поступок Мишель пришлось пойти для экономии средств. После покупки трехкомнатного дома денег на отделку практически не осталось. Средняя стоимость обустройства такого дома в США начинается примерно с 16 тысяч долларов. Именно поэтому обладательнице жилья пришлось прибегнуть к творческих идей.

Прекрасный результат / Фото insider

Преимущества в обустройстве дома старинными предметами преобладают над любыми замечаниями. Мишель удалось удивительного реставрировать старую мебель и превратить ее в настоящее украшение дома.

Главное в дизайне – это вдохновение / Фото insider

Женщина отмечает, что несмотря на экономию денег такой подход в обустройстве дома требует много терпения, достаточной настойчивости и готовности к ошибкам. Свое вдохновение владелица особого дома черпала из различных роликов в социальных сетях.

Удачное решение / Фото insider