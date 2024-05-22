Действительно море, но на обоях: женщина доплатила за гостиничный номер с "удивительными видами"

Агентинская инфлюенсерка забронировала более дорогой гостиничный номер, чтобы увидеть "удивительные виды" на море. Когда она заселилась в комнату, то увидела, что это обычные фотообои.

Туристка и инфлюенсерка Клариса Мургия пожаловалась на администрацию отеля за обман. Она показала свои "виды" на тик-ток странице с подписью "Ожидания vs реальность".

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"Чувствую себя обманутой"

Инфлюенсерка специально доплатила за этот номер, потому что ей пообещали "удивительные пейзажи", которые запомнятся на всю жизнь. После заселения Клариса быстро обнаружила, что гавань, парусник и горный хребет за окном – просто подделка.



Фотообои вместо вида / Скриншот из видео

Работники отеля повесили фотообои на стену дома напротив. Под определенным углом он действительно имеет вид настоящего пейзажа. Если же отвести камеры немного в сторону, то перед глазами предстает реальность – белая полуразрушенная стена и ряды зарешеченных окон.



Фотообои вместо вида / Скриншот из видео

Сняла отель с видом на море. Я чувствую себя обманутой, чуваки,

– сказала Клариса.

Ее видео быстро набрало более 3 миллионов просмотров. Зрители были шокированы, и почти всех комментаторов эта ситуация очень развеселила. Одна из пользовательниц написала: "Даже мой бывший столько не врал".