Туристка та інфлюєнсерка Клариса Мургія поскаржилась на адміністрацію готелю за обман. Вона показала свої "краєвиди" на тік-ток сторінці з підписом "Очікування vs реальність".

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"Почуваюся ошуканою"

Інфлюєнсерка спеціально доплатила за цей номер, бо їй пообіцяли "дивовижні краєвиди", які запам'ятаються на все життя. Після заселення Клариса швидко виявила, що гавань, вітрильник та гірський хребет за вікном – просто підробка.

Працівники готелю повісили фотошпалери на стіну будинку навпроти. Під певним кутом він справді має вигляд справжнього краєвиду. Якщо ж відвести камери трохи вбік, то перед очима постає реальність – біла напівзруйнована стіна та ряди заґратованих вікон.

Фотошпалери замість краєвидів: дивіться відео

Зняла готель з видом на море. Я почуваюся ошуканою, чуваки,

– сказала Клариса.

Її відео швидко набрало понад 3 мільйони переглядів. Глядачі були шоковані, і майже всіх коментаторів ця ситуація дуже розвеселила. Одна з користувачок написала: "Навіть мій колишній стільки не брехав".