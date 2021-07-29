Как изменились цены

Компания Geoaxis Property & Valuation Services провела исследование и изучила цены на дома для отпуска. Эксперты мониторили 5 популярных островов Эгейского моря: Кея, Миконос, Парос, Санторини и Китнос.

Во всех указанных локациях во втором квартале 2021 года, несмотря на пандемию, цены выросли на 5,2% и 7% в сравнении с аналогичным периодом в 2020 и 2019 годах соответственно.

Остров Санторини занимает третью строчку по ценам на жилье / Фото Pixabay

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За сколько можно купить жилье в Греции

Самая дорогая недвижимость для отдыха в Греции – на острове Миконос. Квадратный метр жилья здесь в среднем обойдется 2 375 евро (75,5 тысячи гривен), что на 6,6% дороже, чем в 2020 году.

для отдыха в Греции – на острове Миконос. Квадратный метр жилья здесь в среднем обойдется (75,5 тысячи гривен), что на 6,6% дороже, чем в 2020 году. На втором месте – остров Парос . В среднем за "квадрат" недвижимости придется заплатить 1 935 евро (61,5 тысячи гривен). И это на 5,9% дороже, чем во втором квартале прошлого года.

. В среднем за "квадрат" недвижимости придется заплатить (61,5 тысячи гривен). И это на 5,9% дороже, чем во втором квартале прошлого года. Третью строчку занимает остров Санторини . Желающим обзавестись жильем для отдыха придется выложить 1 850 евро (58,8 тысячи гривен) за квадратный метр. Это всего на 1% дороже, чем годом ранее.

. Желающим обзавестись жильем для отдыха придется выложить (58,8 тысячи гривен) за квадратный метр. Это всего на 1% дороже, чем годом ранее. Недвижимость на острове Кея показала наибольший рост за год – 7,9%. В среднем "квадрат" обойдется в 1 845 евро (58,6 тысячи гривен).

(58,6 тысячи гривен). Самым бюджетным среди пяти перечисленных островов является Китнос. Несмотря на подорожание объектов на 4,4% за год, квадратный метр можно купит в среднем по цене 1 420 евро (45 тысяч гривен).

Остров Миконос сохраняет первенство по ценам на жилье для отдыха в Греции / Фото Pixabay