Жилье для отдыха в Греции: где и за сколько можно купить
29 июля 2021 , 12:58Читати новину українською
Источник:Ekathimerini
Греция – страна, которая очень популярна среди туристов. Рынок курортного жилья здесь зависит от иностранных граждан.
Как изменились цены
Компания Geoaxis Property & Valuation Services провела исследование и изучила цены на дома для отпуска. Эксперты мониторили 5 популярных островов Эгейского моря: Кея, Миконос, Парос, Санторини и Китнос.
Во всех указанных локациях во втором квартале 2021 года, несмотря на пандемию, цены выросли на 5,2% и 7% в сравнении с аналогичным периодом в 2020 и 2019 годах соответственно.
Остров Санторини занимает третью строчку по ценам на жилье / Фото Pixabay
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За сколько можно купить жилье в Греции
- Самая дорогая недвижимость для отдыха в Греции – на острове Миконос. Квадратный метр жилья здесь в среднем обойдется 2 375 евро (75,5 тысячи гривен), что на 6,6% дороже, чем в 2020 году.
- На втором месте – остров Парос. В среднем за "квадрат" недвижимости придется заплатить 1 935 евро (61,5 тысячи гривен). И это на 5,9% дороже, чем во втором квартале прошлого года.
- Третью строчку занимает остров Санторини. Желающим обзавестись жильем для отдыха придется выложить 1 850 евро (58,8 тысячи гривен) за квадратный метр. Это всего на 1% дороже, чем годом ранее.
- Недвижимость на острове Кея показала наибольший рост за год – 7,9%. В среднем "квадрат" обойдется в 1 845 евро (58,6 тысячи гривен).
- Самым бюджетным среди пяти перечисленных островов является Китнос. Несмотря на подорожание объектов на 4,4% за год, квадратный метр можно купит в среднем по цене 1 420 евро (45 тысяч гривен).
Остров Миконос сохраняет первенство по ценам на жилье для отдыха в Греции / Фото Pixabay