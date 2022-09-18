Хотя Борис Джонсон называл реакцию Великобритании на вторжение россии принципиальным триумфом, ряд организаций предупреждают, что сейчас бездействие правительства страны приведет к катастрофическому росту бездомности.

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В Британии заканчивается шестимесячная программа спонсорства жилья

По данным СМИ, 50 000 украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова уже в следующем году. Информацию о потенциальном кризисе уже донесли правительству, однако министры отказываются предоставить новый пакет поддержки.

С марта программа Homes for Ukraine помогла найти жилье 84 тысячам беженцев. Украинцам подобрали спонсоров, согласившихся разместить их на 6 месяцев. За это хозяева получали 350 фунтов стерлингов в месяц. В сентябре срок программы завершается, и вряд ли британцы согласятся предоставлять жилье бесплатно.

Опрос тех, кто предоставлял украинцам жилье, свидетельствует, что от 15 до 21 тысяч украинцев могут остаться без крова до зимы, а к середине следующего года их число возрастет до более чем 50 000 человек. Организация "Беженцы дома", заявила, что эта цифра может быть еще выше из-за удорожания электроэнергии и стремительного роста инфляции.

В настоящее время правительство умалчивает данные о прогнозируемом уровне бездомности среди украинских беженцев.

В то же время, министр по делам беженцев лорд Харрингтон заявил, что ежемесячные выплаты принимающим британцам через шесть месяцев должны удвоиться до 700 фунтов стерлингов в месяц, чтобы компенсировать проблемы со стоимостью жизни. Но пока министерство финансов отказывается повышать выплаты. В настоящее время правительство просит хозяев разрешить украинцам остаться в их домах на более длительный период и призывает беженцев искать новых спонсоров. По словам украинцев, найти новое жилье в Великобритании помогают представители украинской диаспоры.

Китти Гамильтон из Vigil for Visas заявила, что поддержка со стороны страны должна быть предоставлена в течение трех лет – срока, на который выдаются визы украинским беженцам.