Город Греции будет покрывать аренду квартир зарегистрированным бездомным: детали

Муниципалитет греческого города Салоники запускает программу помощи бездомным. Новая социальная схема должна стать стимулом для социализации и трудоустройства малообеспеченных слоев населения.

Программу "Жилье и работа" анонсировали в муниципалитете на прошлой неделе. Как ее планируют реализовывать, рассказываем дальше.

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Каждый год Салоники будут платить меньше

Согласно официальному заявлению, власти будут полностью покрывать арендную плату и коммунальные услуги в течение двух лет. Однако программа будет распространяться только на бездомных, уже зарегистрированных в социальных службах. Именно последние должны отвечать за реинтеграцию участников. Кандидатам будет регулярно предоставляться оценка, которая поможет определить, кто из них сможет обеспечить соответствующие условия для независимой жизни.

На третий год город будет оплачивать только 75% стоимости проживания, а на четвертый – участники смогут получать стандартную социальную помощь. Одним из условий на этом этапе станет трудоустройство.

Сейчас на участие в программе согласились 32 владельца квартиры. Муниципалитет ищет еще 9 помещений, которые сдадут городу в аренду. Такая схема будет выгодна владельцам, которые гарантированно будут получать плату за жилье в течение нескольких лет.