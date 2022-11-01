Ирпень, Буча, Бородянка: сколько украинцы тратят на восстановление разрушенного жилья

Пока власти Киевской области ищут средства на финансирование восстановления поврежденных зданий, жители городов и поселков начинают ремонтные работы за свой счет.

По предварительным подсчетам Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны, на отстройку страны нужно 25 триллионов гривен. При этом на разрушенное и частично поврежденное жилье готовы выделить 1,3 триллиона гривен. Что делают жители разрушенных домов, ожидая этих выплат, – дальше.

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Ирпень

После деоккупации Ирпеня, местные жители, которые потеряли дома, начали самостоятельно восстанавливать фасады домов, что поддаются ремонту

Мы начали с того, что сделали канализацию, воду нам подключили, счетчики воды нам поставили, это за наш счет. Это обошлось мне примерно 20 тысяч гривен,

– рассказывает одна из жительниц дома, который сейчас восстанавливают за свой счет.

Ремонт крыши людям обходится по 47 тысяч гривен. Часто деньги приходится занимать, чтобы поскорее вернуться в свою квартиру и перезимовать со всеми удобствами.

Бородянка

Жители одной из многоэтажек Бородянки дождались обещанных от власти окна. Теперь просят помощи, чтобы отремонтировать крышу. Чтобы было светло и тепло, люди финансируют ремонты вместе.

Собственными силами мы полностью восстановили электроснабжение в нашем доме, водоснабжение и провели экспертизу и запустили газоснабжение нашего дома,

– говорит руководитель ОСМД Юрий Лысенко.

Свои квартиры жильцы поврежденных домов тоже пытаются восстановить за свои деньги. После всех процедур планируют получить компенсацию от государства.

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Буча

В Буче, где немало зданий уже не подлежит восстановлению, многих жителей переселили во временные модульные дома. В то же время на объектах, что выстояли, владельцы пытаются провести капитальные ремонты до первых морозов.

Со своей стороны местные власти выделили на восстановление жилья 26 миллионов гривен. Однако работы до сих пор заморожены.

Сейчас первый транш 11 миллионов мы уже выделили... Мы попытаемся до конца года сделать работы внешние, речь идет о крышах, фасадах, панели перекрытия, чтобы они были проведены,

– рассказал секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

Он добавил, что только по предварительным подсчетам, разрушения в Бучанской общине оцениваются в 5 миллиардов гривен.