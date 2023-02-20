Жизнь на Луне: ученые создали концепт "космической" недвижимости

Австрийские ученые рассматривают возможность жизни людей на Луне. Они уже даже спроектировали возможное жилье на спутнике Земли.

Ученые уже давно размышляют над возможностью жизни людей вне Земли. Одним из первых возможных объектов космического поселения является Луна, и учёные уже даже разработали для этого специальное жилье.

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Как может выглядеть квартира на Луне

Австрийские ученые из PneumoCell создали дизайн надувного жилья на Луне, которым могут пользоваться астронавты. Один шатер может вместить до 32 человек.

Проект месячного жилья от австрийских ученых / Фото PneumoCell

Конструкция очень легкая и способна обеспечить себя энергией и перерабатывать кислород. Это возможно благодаря реголиту, покрывающему жилье.

Это жилье должно стать базой для следующих миссий. Экипаж будет в безопасности, он защищен от космического излучения и микрометеоритов,

– рассказал Филипп Глезер из Берлинского университета, который является соавтором проекта.

Европейское космическое агентство уже выделило средства на создание лунного жилья. Поселение разместят возле одного из полюсов Луны, где было больше солнечного света.

Как сообщают создатели проекта, их вариант месячного жилья лучше своих предшественников. Кроме жилья в распоряжении астронавтов будут теплицы, где они смогут выращивать продукты. Это стало возможным благодаря специальным зеркалам, которые будут блокировать вредные частицы радиации.