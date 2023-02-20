Вчені вже давно розмірковують над можливістю життя людей поза межами Землі. Одним з перших можливих об'єктів космічного поселення є Місяць, і науковці вже навіть розробили для цього спеціальне житло.

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Як може виглядати помешкання на Місяці

Австрійські науковці з компанії PneumoCell створили дизайн надувного житла на Місяці, яким можуть користуватися астронавти. Одне шатро може вмістити до 32 людей.

Проєкт місячного житла від австрійських вчених / Фото PneumoCell

Конструкція дуже легка та здатна забезпечити себе енергією та переробляти кисень. Це можливо завдяки реголіту, який вкриває помешкання.

Це житло повинне стати базою для наступних місій. Екіпаж буде у безпеці, він захищений від космічного випромінювання та мікрометеоритів,

– розповів Філіп Глезер з Берлінського університету, який є співавтором проєкту.

Європейське космічне агенство вже виділило кошти на створення місячного помешкання. Поселення розташують біля одного з полюсів Місяця, де була більше сонячного світла.

Як повідомляють творці проєкту, їхній варіант місячного житла кращий за своїх попередників. Окрім помешкання у розпорядженні астронавтів будуть теплиці, де вони зможуть вирощувати продукти. Це стало можливо завдяки спеціальним дзеркалам, які будуть блокувати шкідливі частинки радіації.