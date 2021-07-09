Жилье подорожало: за сколько можно купить квартиру во Львове

Жилая недвижимость во Львове за полгода подорожала на 7 – 10%. Это связано с ростом себестоимости строительства.

Однако спрос на квартиры остается стабильным. Об этом рассказал глава Львовского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Андрей Борисов.

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Что происходит на рынке недвижимости во Львове

Среди главных факторов удорожания квартир на первичном рынке следует считать рост себестоимости строительства: цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы увеличились почти на 7%,

– пояснил эксперт.

Кроме того, застройщики перестраховались и заложили в цену инфляционные риски. Однако это не повлияло на спрос – он остается стабильным.

По словам Борисова, в основном выбирают одно- и двухкомнатные квартиры, а также жилье с ремонтом любой площади.

Покупатель в этом сегменте помолодел: это либо молодые семьи, либо успешные люди в возрасте 30 – 35 лет. Среди покупателей много представителей IT-сферы, которых привлекает возможность приобретения жилья в рассрочку,

– уточнил эксперт.

Жилье во Львове имеет стабильный спрос / Фото Pixabay

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Сколько стоит квартира во Львове

Сейчас вторичный рынок жилья во Львове находится в активной фазе. Чаще всего покупают одно- и двухкомнатные квартиры стоимостью от 28 до 45 тысяч долларов (765 тысяч – 1,23 миллиона гривен). Это жилье в хорошо обжитых районах города с развитой инфраструктурой. Им интересуются люди в возрасте 30 – 40 лет из разных социальных групп.

Кроме того, в течение последних 6 месяцев возрос интерес к квартирам премиум-класса. Его покупают люди среднего возраста. Стоимость квадратного метра составляет от 1300 до 1800 долларов (35,5 – 49,1 тысячи гривен).

Квартиру во Львове можно приобрести по цене от 28 тысяч долларов / Фото Pixabay