Однак попит на квартири залишається стабільним. Про це розповів голова Львівського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Андрій Борисов.

Важливо Як зареєструватися у новобудові в Україні: корисні факти, які варто знати

Що відбувається на ринку нерухомості у Львові

Серед головних факторів подорожчання квартир на первинному ринку слід вважати зростання собівартості будівництва: ціни на будівельні матеріали та будівельно-монтажні роботи збільшилися майже на 7%,

– пояснив експерт.

Крім того, забудовники перестрахувалися та заклали в ціну інфляційні ризики. Однак це не вплинуло на попит – він залишається стабільним.

За словами Борисова, здебільшого обирають одно- та двокімнатні квартири, а також житло з ремонтом будь-якої площі.

Покупець у цьому сегменті помолодшав: це або молоді родини, або успішні люди віком 30 – 35 років. Серед покупців багато представників IT-сфери, яких приваблює можливість придбання житла на виплат,

– уточнив експерт.

Житло у Львові має стабільний попит / Фото Pixabay

Цікаво Названо країни з найвищою якістю життя: на якому місці Україна

Скільки коштує квартира у Львові

Наразі вторинний ринок житла у Львові перебуває в активній фазі. Найчастіше купують одно- та двокімнатні квартири ціною від 28 до 45 тисяч доларів (765 тисяч – 1,23 мільйона гривень). Це житло в гарно обжитих районах міста з розвиненою інфраструктурою. Ним цікавляться люди віком 30 – 40 років з різних соціальних груп.

Крім того, протягом останніх 6 місяців зросла зацікавленість квартирами преміумкласу. Його купують люди середнього віку. Вартість квадратного метра складає від 1300 до 1800 доларів (35,5 – 49,1 тисячі гривень).

Квартиру у Львові можна придбати за ціною від 28 тисяч доларів / Фото Pixabay