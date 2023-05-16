Уникальный дом с четырьмя спальнями был спроектирован и отремонтирован в 2015 году. Владелец рассказал, что когда он с семьей приобрел дом, он был в разрушительном состоянии. Однако дизайн жилья им понравился, поэтому они решили купить дом и сделать капитальный ремонт.

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Дом наградили за лучшую реставрацию

Творческая реставрация дома, сохранившего его оригинальный фасад, получила награду Boroondara Urban Design Award за лучшие расширения, достройки и перестройки наследия в 2016 году.

Кухня в минималистическом стиле / Фото Realestate

Выдающейся особенностью дома является изогнутая внешняя зона. Особенностью жилья является игровая комната с панорамным окном, за которым обустроен бассейн. Именно она получила название "подводная комната".

Игровая комната, которую назвали подводной / Фото Realestate

"У нас трое детей, и мы просто хотели семейный дом и зону для подростков", – рассказала владелица.

Рядом с бильярдной есть массивный гараж на пять автомобилей с поворотной платформой, чтобы легко выехать по другой дороге.



Современный гараж / Фото Realestate

Супруги решили продать дом, потому что их дети уже выросли и не нуждаются в таком пространстве. Семья имеет домик на пляже в Лорне и строит квартиру.

Стоимость недвижимости составляет 10 миллионов долларов. Он вызвал интерес среди молодых семей.



Рядом есть небольшой двор / Фото Realestate