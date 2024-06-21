Большинство украинских футболистов неохотно рассказывают о своей личной жизни, поэтому место, где они восстанавливаются после матча для фанов остается загадкой. Недвижимость 24 собрал информацию о том, где живут игроки сборной, которые не слишком скрывают свой дом, или даже показывают его сами.

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Илья Забарный

Центральный защитник Илья Забарный свое жилье решил не скрывать. Сейчас футболист живет в английском городе Борнмут вместе с женой. Месяц назад в гостях у игрока сборной побывал ведущий ютюб-канала "Трендец", которому он рассказал, что имеет собственный дом и автомобиль.



Илья Забарный в своем доме / Скриншот видео

На первом этаже дома есть гостевые спальни и ванная комната, а также игровая комната и тренажерный зал. На втором этаже обустроены две спальни с панорамными окнами и ванная комната, а на третьем – просторная кухня-гостиная. Интерьер выполнен в нейтральных тонах, а дизайнерским акцентом можно считать очень стильную текстурированную стену, облицованную деревом.

Анатолий Трубин

Голкипер сборной Анатолий Трубин вместе с невестой вместе с невестой арендует стильный дом футболиста Романа Яремчука. В гостях у Трубиных, которые живут в столице Португалии, побывала жена тренера сборной Анна Реброва.

Возлюбленная футболиста Марина приняла Анну в большой гостиной открытой планировки. На видео видно, что в помещении также есть кухня и обеденная зона. Дизайн интерьера сделан со вкусом, где преобладают белый, бежевый и серый тона.



Анна Реброва и Марина Трубина / Скриншот видео

Георгий Судаков

Полузащитник сборной Георгий Судаков решил не привязываться к определенному месту жительства, ведь часто переезжает. Он живет в отелях, где, признается, у него больше вещей, чем дома. В одном из видео Судаков показал свою комнату с кроватью, рабочим столом и гардеробом.



Судаков чаще всего живет в гостинице / Скриншот видео

Александр Зинченко

Нападающий украинской сборной Александр Зинченко предпочитает не рассказывать о личной жизни, а затем и не показывать свое жилье. В сети есть фото только одной его комнаты. Это новый спортзал, который Зинченко обустроил у себя дома. На стенах изображены трибуны стадиона "Эмирейтс", где его команда "Арсенал" устраивает домашние матчи, и сам Зинченко. Стены расписывала художница, которая и показала результат. Фото в домашнем спортзале впоследствии опубликовал и футболист.

Домашний спортзал Александра Зинченко / Фото из инстаграма футболиста

Андрей Ярмоленко

Капитан сборной Андрей Ярмоленко о своей квартире рассказывал еще несколько лет назад: "100 квадратных метров – нам с женой более чем достаточно. Ремонт, кстати, делал отец. Он сам делает ремонты и был за главного".

Сергей Ребров

Когда говорится о сборной, уместно будет вспомнить и ее тренера – Сергея Реброва. Они с женой являются владельцами загородного дома под Киевом, фото которого Анна публиковала в прошлом году на инстаграм-странице. По данным СМИ, это роскошная усадьба из красного кирпича, что расположена в селе Козин. Во дворе звездная пара обустроила бассейн и футбольное мини-поле.

Загородный дом Ребровых / Скриншот из инстаграм-историй Анны Ребровой

Также, по данным журналистов, семье Ребровых принадлежат апартаменты в центре столицы, в элитном районе под названием Царское село. Как сообщает онлайн-платформа недвижимости DIM.RIA, это четырехкомнатная квартира стоимостью более 10 миллионов гривен.