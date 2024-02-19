Местная риелтор Надежда Калашник говорит, что ближе к апрелю рынок недвижимости должен активизироваться. Люди сейчас "в режиме ожидания весны" и новых изменений в законе о мобилизации.
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Ситуация на рынке жилья в Черкассах
"Рынок живой! Но, конечно, бешеного спроса на покупку недвижимости нет. В принципе, и до полномасштабного вторжения январь и февраль всегда был не активен на продажи. Поэтому, по состоянию на 15 февраля, рынок в ожидании весны, новых принятых изменений относительно мобилизации и финансирования на текущий год. По моему мнению, ближе к апрелю рынок должен больше активизироваться", – считает риелтор.
Сейчас в Черкассах есть запросы на жилье разного ценового сегмента: как на дешевые комнаты, так и на дорогие элитные квартиры или частные дома от 100 тысяч долларов.
Что касается тенденции выбора, то преимущественно люди не хотят покупать жилье в очень старых домах. Новостройки всегда были в приоритете.
"Новостройки всегда имеют большую заинтересованность у потенциальных покупателей, но здесь и цена будет максимально соответствующей метра квадратного, ведь здесь много преимуществ перед старым фондом: закрытая территория, видеонаблюдение, консьерж на входе, живая охрана территории, хорошие детские площадки, паркоместа, хорошие подъезды", – говорит Надежда Калашник.
Какое жилье выбирают чаще всего
Наибольшим спросом сейчас пользуются одно- и двухкомнатные квартиры от 20 до 40 тысяч долларов. Их риелторы называют "горячими пирожками".
Если анализировать рынок аренды, то больше всего запросов есть на жилье по цене от 5 до 15 тысяч гривен. Хотя за последний год появилось много предложений дорогих квартир, которые тоже пользуются спросом.