Средняя стоимость строительства в Хорватии составляет около 400 евро за квадратный метр. То есть надстроить этаж площадью 300 – 350 квадратов будет стоить 130 тысяч евро. А это гораздо дешевле, чем покупать готовый дом.

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Молодые семьи достраивают этажи в родительских домах

Семь лет назад румын женился на хорватке и переехал в Мокошицу возле Дубровника. И хотя это пригород, цены на жилье там уже были очень высокие.

Отец хорватки в свое время построил двухэтажное жилье с двумя спальнями. Когда обручился его старший сын, мужчина надстроил еще два этажа. Когда вышла замуж дочь, появился еще один этаж, где и поселилась молодая семья.

Это не просто решение, а тенденция, что распространена по всей Хорватии. Если в доме плоский, то это означает, что его планируют достраивать. В конце концов, это делают не только для молодых семей, но и чтобы зарабатывать на аренде.

Хорватские дома / Фото Unsplash

Обычно на новый этаж ведут отдельные лестницы со двора или изнутри. То есть квартира имеет отдельный вход, что обеспечивает приватность. Иногда над этажом, который надстроили для детей, начинают строить жилье внуки.

Из-за роста цен очень много хорватов не спешат покидать родительский дом даже после 30 лет. Известно, что старшее поколение хорватов покупало земельные участки еще до войны за независимость и некоторое время после того, то есть в 1990-х годах. Тогда и строительство, и сами дома были дешевые.