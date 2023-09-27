Крошечное жилье в "роскошном" транспортном контейнере: сколько стоит домик

В Стратфорде продают домик, сделанный из транспортного контейнера. Жилье в ширину с двуспальной кроватью находится возле стадиона Вест Гема.

Уникальный домик продается по доступной цене – 75 тысяч фунтов стерлингов. Хотя сама идея жить в транспортном контейнере звучит не слишком привлекательно, интерьер дома действительно замечательный. К тому же, внутри есть все необходимое.

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Крошечные апартаменты в транспортном контейнере

В маленьком домике есть диван, зона для приготовления пищи, двуспальная кровать и ванная, что агенты по недвижимости описывают как "свидетельство роскошной жизни". На фото видна двуспальная кровать, занимающая всю ширину контейнера. Оно аккуратно обставлено современной мебелью и растениями.



Спальный уголок / Фото Jam Press

В объявлении говорится, что небольшой дом является "вершиной экологически чистой жизни" и имеет систему низкого энергопотребления.

И не каждый захочет жить в таком ограниченном пространстве. В комнате нет места, чтобы организовать рабочую зону или просто поставить телевизор. Несмотря на это, агенты по недвижимости описывают жизнь в домике как "бесподобный опыт", что обеспечивает "обновленную атмосферу, которая улучшит ваше самочувствие".



Многие комнатные растения / Фото Jam Press

В описании к уникальному помещению указано: "Наш контейнерный дом 40HQ с низким энергопотреблением, совместимый с ESG. Благодаря использованию живых данных и передовых технологий это чрезвычайное здание превосходит государственные строительные нормы и будущие стандарты жилья. В основе нашего контейнерного дома лежит ведущая мировая технология вентиляции" .



Современная зона кухни / Фото Jam Press