Унікальний будиночок продають за доступною ціною – 75 тисяч фунтів стерлінгів. Хоча сама ідея жити в транспортному контейнері звучить не надто привабливо, інтер'єр помешкання насправді чудовий. До того ж всередині є все необхідне.

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Крихітні апартаменти в транспортному контейнері

У маленькому будиночку є диван, зона для приготування їжі, двоспальне ліжко та ванна кімната, що агенти з нерухомості описують як "свідчення розкішного життя". На фото видно двоспальне ліжко, яке займає всю ширину контейнера. Воно акуратно обставлене сучасними меблями та рослинами.



Спальний куточок / Фото Jam Press

В оголошенні мовиться про те, що невеликий будинок є "вершиною екологічно чистого життя" та має систему низького енергоспоживання.

Та не кожен захоче жити в такому обмеженому просторі. У кімнаті немає місця, щоб організувати робочу зону чи просто поставити телевізор. Попри це, агенти з нерухомості описують життя в будиночку як "незрівнянний досвід", що забезпечує "оновлену атмосферу, яка покращить ваше самопочуття".



Багато кімнатних рослин / Фото Jam Press

В описі до унікального помешкання зазначено: "Наш контейнерний будинок 40HQ з низьким енергоспоживанням, сумісний з ESG. Завдяки використанню живих даних і передових технологій цей надзвичайний будинок перевершує державні будівельні норми та майбутні стандарти житла. В основі нашого контейнерного будинку лежить провідна світова технологія вентиляції".



Сучасна зона кухні / Фото Jam Press