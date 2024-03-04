В одном из городков Сардинии можно арендовать жилье за 1 евро: какие условия

На итальянском острове Сардиния, в городке Оллолаи, предлагают арендовать жилье за одно евро в месяц. Узнайте, какие условия проживания за такую дешевую цену.

В прошлом году в городке запустили программу "Работай с Оллолаи". Местные власти предлагают специалистам различных сфер, работающих удаленно, пожить там в течение месяца за одно евро. Гости взамен должны выполнить важное условие.

Обратите внимание Новый уровень комфорта: обзор клубного дома Hyde Park во Львове

Какие условия проживания в Оллолаи за 1 евро

"Работай с Оллолаи" – это отдельная инициатива, которая не связана с программой "Дом за 1 евро" (когда предлагают дешевое жилье в сельских местностях для увеличения количества населения).

В Оллолаи проживает менее 1300 человек. Местное правительство решило, что "цифровые кочевники" из разных сфер могли бы многому научить их население, даже если поживут у них месяц. То есть условие для арендаторов только одно – поделиться своими профессиональными навыками с местными жителями.

Дома в городке / Фото Comune di Ollolai

По программе приглашают профессионалов и предпринимателей с многолетним опытом, в частности в сфере технологий, медиа, финансов, недвижимости и архитектуры. Также предлагают подаваться людям из других сфер, например, художникам, писателям, музыкантам и ученым.

Гости должны проводить мастер-классы, лекции и презентации, которые помогут местным жителям больше узнать о современных цифровых профессиях. Для проживания им будут предоставлять одно- и двухкомнатные квартиры по обещанной цене.