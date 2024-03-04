Минулого року в містечку запустили програму "Працюй з Оллолаї". Місцева влада пропонує фахівцям різних сфер, що працюють віддалено, пожити там протягом місяця за одне євро. Гості натомість мають виконати важливу умову.

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Які умови проживання в Оллолаї за 1 євро

"Працюй з Оллолаї" – це окрема ініціатива, яка не пов'язана з програмою "Будинок за 1 євро" (коли пропонують дешеве житло в сільських місцевостях для збільшення кількості населення).

В Оллолаї проживає менше ніж 1300 людей. Місцевий уряд вирішив, що "цифрові кочівники" з різних сфер могли б багато чого навчити їхнє населення, навіть якщо поживуть у них місяць. Тобто умова для орендарів лише одна – поділитися своїми професійними навичками з місцевими жителями.

Будинки в містечку / Фото Comune di Ollolai

За програмою запрошують професіоналів та підприємців з багаторічним досвідом, зокрема у сфері технологій, медіа, фінансів, нерухомості та архітектури. Також пропонують подаватись людям з інших сфер, наприклад, художникам, письменникам, музикантам та науковцям.

Гості мають проводити майстер-класи, лекції та презентації, які допоможуть місцевим мешканцям більше дізнатись про сучасні цифрові професії. Для проживання їм надаватимуть одно- та двокімнатні квартири за обіцяною ціною.