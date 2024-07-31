Один из самых дорогих домов в мире продали со скидкой в 154 миллиона долларов: что это за жилье

Мегаособняк в Лос-Анджелесе с названием The One, то есть "Единый" является одним из самых дорогих в мире. Его пытались продать за 295 миллионов долларов, но в итоге "отдали" за 141 миллион.

Недвижимость более чем вдвое превысила предыдущий рекорд аукциона в США. Она имеет площадь 9750 квадратных метров и вмещает 20 спален и 30 ванных комнат.

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Как выглядит дом за 141 миллион долларов

Владельцем дома является разработчик и кинопродюсер Нил Ниами. Жилье не зря называется "Единым", потому что, кроме десятков спален и ванных комнат, оно вмещает бассейн олимпийского размера и еще пять чуть меньших бассейнов.

Один из бассейнов / Фото Los Angeles Times

И это еще не все: внутри есть ночной клуб, занимающий 650 квадратных метров площади. В него можно попасть через боковой вход, что очень удобно как для хозяина, так и для гостей.

Особняк расположен в прекрасном месте с видом на вершину холма и бассейн Лос-Анджелеса и Тихий океан.

Когда у вас есть что-то редкое, как Мона Лиза, вы можете просить за это все, что захотите. Когда дом только строился, мне пришлось заложить основу стоимостью 500 миллионов долларов, а сейчас в Лос-Анджелесе и во всем мире столько трехзначных продаж, что цена, которую просят, уже не кажется необоснованной,

– прокомментировал Ниами заоблачную стоимость.



Просторная гостиная / Фото Los Angeles Times

Чтобы построить недвижимость, кинопродюсер взял кредит в размере 82,5 миллиона долларов.

В аукционном доме рассказали, что стоимость недвижимости составляла 126 миллионов долларов, когда она "ушла с молотка".

Комиссия от агентов в размере 12% увеличила общую цену до 141 миллиона долларов. Окончательная сумма более чем вдвое превышает предыдущий рекорд по продаже домов.