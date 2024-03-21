Сколько людей в Украине уже получили жилищные сертификаты на новое жилье: вот ответ

Общая сумма гарантированной государством компенсации уже достигла почти 8 миллиардов гривен. А треть владельцев жилищных сертификатов купила новые дома в общем на более чем три миллиарда гривен.

Так сколько украинцев уже получили жилищные сертификаты на покупку нового жилья? На самом деле совсем немного, – 4,5 тысяч человек.

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На компенсацию подали более 11 тысяч заявлений

Всего на компенсацию уничтоженного жилья украинцы подали более 11,3 тысяч заявлений. С момента старта программы в январе 2024 года уже 4,5 тысячи украинцев сертификаты получили.

Известно, что средняя сумма компенсации составляет 1,8 миллиона гривен.

Актуальная информация по состоянию на март / Фото Минобновления

Государственная программа компенсаций распространяется и на тех людей, чье жилье подлежит ремонту. На текущие и капитальные ремонты украинцам выплатили более 4 миллиардов гривен. За эти средства 45 тысяч украинских семей уже восстанавливают жилье, а общее количество заявлений на получение помощи достигло почти 80 тысяч. Больше всего заявлений поступило из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Какую максимальную сумму компенсации могут выплатить

Наибольшая сумма компенсации за поврежденную квартиру составляет 350 тысяч гривен, а за дом – 500 тысяч гривен.

Что касается размера выплаты за разрушенное жилье, то четко определенной нет. Очевидно, ее определяют индивидуально в каждом случае. Известно, что компенсацию предоставляют только в пределах определенной площади (до 150 квадратов для квартир, и до 200 квадратов для домов).