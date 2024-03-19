Между определением размера компенсации за уничтоженное и за поврежденное жилье есть большая разница. Узнайте, что принимают во внимание, рассчитывая сумму.
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Компенсация за поврежденное жилье
Размер компенсации за поврежденный объект рассчитывают на основании соответствующих документов (например, акта комиссионного обследования и/или отчета по техническому обследованию), а также проведенного осмотра и в соответствии с заполненным чек-листом.
В зависимости от рассчитанной в чек-листе суммы компенсации, ремонтные работы делятся на:
- ремонт категории А – сумма компенсации не превышает 200 000 гривен;
- ремонт категории Б – сумма компенсации составляет от 200 тысяч до 350 тысяч гривен для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме; от 200 до 500 тысяч гривен для домов.
Итак, максимальная сумма компенсации за поврежденную квартиру составляет 350 тысяч гривен, а за дом – 500 тысяч гривен.
Компенсация за уничтоженное жилье
Размер компенсации за уничтоженную недвижимость рассчитывают по установленной законодательством формуле. При определении принимаются во внимание, в частности:
- показатель стоимости 1 квадрата жилья на вторичке в целом по Украине;
- региональный коэффициент;
- количество комнат;
- год постройки;
- площадь недвижимости и прочее.
Стоит отметить, что компенсацию предоставляют только в пределах определенной площади:
- не более 150 квадратов для квартир;
- не более 200 квадратов для домов.
Известно, что средняя сумма компенсации за уничтоженное жилье (один сертификат) составляет 2,121 миллиона гривен.