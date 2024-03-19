Между определением размера компенсации за уничтоженное и за поврежденное жилье есть большая разница. Узнайте, что принимают во внимание, рассчитывая сумму.

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Компенсация за поврежденное жилье

Размер компенсации за поврежденный объект рассчитывают на основании соответствующих документов (например, акта комиссионного обследования и/или отчета по техническому обследованию), а также проведенного осмотра и в соответствии с заполненным чек-листом.

В зависимости от рассчитанной в чек-листе суммы компенсации, ремонтные работы делятся на:

ремонт категории А – сумма компенсации не превышает 200 000 гривен;

ремонт категории Б – сумма компенсации составляет от 200 тысяч до 350 тысяч гривен для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме; от 200 до 500 тысяч гривен для домов.

Итак, максимальная сумма компенсации за поврежденную квартиру составляет 350 тысяч гривен, а за дом – 500 тысяч гривен.

Компенсация за уничтоженное жилье

Размер компенсации за уничтоженную недвижимость рассчитывают по установленной законодательством формуле. При определении принимаются во внимание, в частности:

показатель стоимости 1 квадрата жилья на вторичке в целом по Украине;

региональный коэффициент;

количество комнат;

год постройки;

площадь недвижимости и прочее.

Стоит отметить, что компенсацию предоставляют только в пределах определенной площади:

не более 150 квадратов для квартир;

не более 200 квадратов для домов.

Известно, что средняя сумма компенсации за уничтоженное жилье (один сертификат) составляет 2,121 миллиона гривен.