Бывшую тюрьму в Нью-Йорке превратят в жилой дом: какие там будут квартиры

В Нью-Йорке бывшую женскую тюрьму, которую построили еще в 1931 году, превратят в жилой дом. Там будут продавать квартиры по доступным ценам.

Когда-то тюрьму построила известная архитектурная компания Shreve, Lamb and Harmon. Она отличается стилями ар-деко с фасадом из коричневого кирпича. По плану, аутентичный фасад восстановят с небольшими изменениями.

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В здании бывшей тюрьмы обустроят современные квартиры

Когда-то это здание служило не только женской тюрьмой. Сначала это был Дом моряков для торговых флотилий. А уже в 1970-х годах его превратили в исправительную тюрьму, которую закрыли в 2012 году после повреждений суперштормом "Сэнди", а также из-за истории о плохом обращении с заключенными.

Архитекторы планируют восстановить аутентичный фасад и добавить в экстерьер детали в морском стиле. Интерьерные изюминки, которые сохранились в лучшем состоянии, также оставят и интегрируют в новый дизайн.

Визуализация жилого дома / Фото Dezeen

Над домом и к его задней части пристроят дополнительные двухэтажные квартиры. А задняя кирпичная стена будет служить межкомнатной перегородкой. Также расширят задние окна и вестибюль.

В рамках проекта создадут не одно "зеленое пространство" / Фото Dezeen

На крышах и террасах планируют создать зеленые зоны, что и видно на визуализациях проекта. Известно, что в обновленном доме обустроят 146 квартир, которые продадут уязвимым группам населения.