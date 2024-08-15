Колись в'язницю збудувала відома архітектурна компанія Shreve, Lamb and Harmon. Вона вирізняється стилями ар-деко з фасадом із коричневої цегли. За планом, автентичний фасад відновлять з невеликими змінами.

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В будівлі колишньої в'язниці облаштують сучасні квартири

Колись ця будівля слугувала не тільки жіночою в'язницею. Спочатку це був Будинок моряків для торговельних флотилій. А вже у 1970-х роках його перетворили на виправну в'язницю, яку закрили у 2012 році після пошкоджень суперштормом "Сенді", а також через історію про погане поводження з в'язнями.

Архітектори планують відновити автентичний фасад і додати в екстер'єр деталі в морському стилі. Інтер'єрні родзинки, які збереглися в найкращому стані, також залишать та інтегрують в новий дизайн.

Візуалізація житлового будинку / Фото Dezeen

Над будинком і до його задньої частини прибудують додаткові двоповерхові кватири. А задня цегляна стіна слугуватиме міжкімнатною перегородкою. Також розширять задні вікна та вестибюль.

У межах проєкту створять не один "зелений простір" / Фото Dezeen

На дахах і терасах планують створити зелені зони, що й видно на візуалізаціях проєкту. Відомо, що в оновленому будинку облаштують 146 квартир, які продадуть вразливим групам населення.