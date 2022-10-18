Личный состав Полтавской бригады терробороны Вооруженных сил Украины получил 20 бытовых помещений, предназначенных для проживания зимой. Модульные конструкции изготовило украинское предприятие.

Каждый модуль – это герметичный контейнер, защищающий как от попаданий вражеских снарядов, так и от неблагоприятных погодных условий.

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Как выглядят жилые модули для военных

Герметичные контейнеры можно закапывать в землю. Это дает дополнительную защиту от вражеского поражения.



Как выглядят современные жилые модули / Фото armyinform

Каждый из модулей оборудован кроватями, ящиками для хранения вещей, рабочими столами и буржуйками. Кроме того, их можно подключить к внешней электросети или генератору. Это особенно важно, учитывая, что украинские защитники проживают в полевых условиях.

По словам командования бригады, жилищные модули позволят обеспечить комфортными условиями проживания военных в районах выполнения задач.



Украинские производители разработали жилые модули для военных / Фото armyinform



Украинские производители разработали жилые модули для военных / Фото armyinform

Обустройство модульного жилья в Украине: инициатива Фонда Притулы

Еще в начале августа в Украине начала действовать инициатива NEST – проект гуманитарного штаба благотворительного Фонда Сергея Притулы, в рамках которого на месте разрушенных Россией частных домов планируется установка модульного жилья.

Модульное жилье собирается из сэндвич-панелей без фундамента. Проживать в нем можно при наружных температурах от -15 до +30. Каждый модуль рассчитан не менее чем на 5 лет эксплуатации. На строительство одного дома уходит не более 5 дней.

Дома также предполагают подключение к воде, канализации, отоплению, электричеству и интернету.