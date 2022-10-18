Кожен модуль – це герметичний контейнер, який захищає як від влучань ворожих снарядів, так і від несприятливих погодніх умов.

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Який вигляд мають житлові модулі для військових

Герметичні контейнери можна закопувати в землю. Це дає додатковий захист від ворожого уражання.



Який вигляд мають сучасні житлові модулі / Фото armyinform

Кожен із модулів обладнаний ліжками, ящиками для зберігання речей, робочими столами та буржуйками. Окрім цього, їх можна під’єднати до зовнішньої електромережі або генератора. Це особливо важливо, враховуючи, що українські захисники проживають у польових умовах.

За словами командування бригади, житлові модулі дозволять забезпечити комфортними умовами проживання військових у районах виконання завдань.



Українські виробники розробили житлові модулі для військових / Фото armyinform



Українські виробники розробили житлові модулі для військових / Фото armyinform

Облаштування модульного житла в Україні: ініціатива Фонду Притули

Ще на початку серпня в Україні почала діяти ініціатива NEST – проєкт гуманітарного штабу благодійного Фонду Сергія Притули, в рамках якого на місці зруйнованих Росією приватних будинків планують встановлювати модульне житло.

Модульне житло збирається з сендвіч-панелей, без фундаменту. Проживати у ньому можна при зовнішніх температурах від -15 до +30. Кожен модуль розрахований щонайменше на 5 років експлуатації. На зведення одного будинку йде не більше 5 днів.

Будинки також передбачають підключення до води, каналізації, опалення, електрики та інтернету.