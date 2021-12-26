Жить, как в сказке: 5 современных дворцов на продажу

Для всех, кто мечтал пожить в величественном дворце, рынок недвижимости США предлагает множество "королевских" предложений. От причудливых фасадов до чрезмерной роскоши – в этой подборке вы найдете все.

И что самое главное – эти дома со всеми атрибутами дворца действительно выставлены на продажу. Собрали интереснейшие варианты, которые предлагает рынок.

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Дворец в Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния

Цена: 9 200 000 долларов



Дворец в Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния / Фото Realtor

"Замок желаний" площадью 1475 "квадратов" расположен на побережье и содержит так много драгоценных вещей, что за его безопасность отвечают 3 пары ворот, система безопасности и даже статуи рыцарей в доспехах, встречающих гостей у подножия лестницы.

Построен в 1987 году, дворец рассчитан на настоящих принцев и принцесс. Здесь размещено 9 спален и 12 ванных комнат. Также будущим жителям предлагают винный погреб, лифт, огромную игровую комнату, офис, бассейн с водопадом, а также 2 частные пруды.

Дворец в Саутлейте

Цена: 5 000 000 долларов



Дворец в Саутлейте / Фото Realtor

Готический особняк с каменным фасадом и арками был построен в 2009 году. Величия ему придают высокие потолки, декоративные мраморные, каменные и деревянные поверхности, а также 8 каминов.

Жители смогут выбрать одну из 8 спален и 12 ванных комнат. Королевские обеды можно приготовить на огромной кухне со встроенной бытовой техникой. После приема пищи есть возможность спуститься в изысканный винный погреб.

Кроме этого дворец содержит просторный домашний кинотеатр, гардеробную на 120 "квадратов", тренажерный зал, бассейн и гараж.

Дворец в Лас-Вегасе

Цена: 4 500 000 долларов



Дворец в Лас-Вегасе / Фото Realtor

Эта памятка была возведена в 2001 году. В комплексе площадью 1 гектар расположен центральный дворец площадью 881 квадратный метр. Внутри есть 6 спален, 9 ванных комнат, гардероб, кабинет, библиотека, тренажерный зал, сауна. Также на территории есть отдельный дом для гостей.

Посетители дворца могут провести время у бассейна и спа с водопадами.

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Дворец в Клифтоне

Цена: 6 500 000 долларов

Дворец в Клифтоне / Фото Realtor

В этом королевском доме могут разместиться до 50 гостей в ночь. При этом большой зал вмещает до 1000 человек.

Современный дворец расположен на холме с видом на озеро Уитни. В нем вместилось 10 спален, большинство из которых имеют собственные ванные комнаты. Дом стал популярным местом для проведения свадеб, семейных торжеств и корпоративных мероприятий.

Дворец в Вудстоке

Цена: 35 миллионов долларов



Дворец в Вудстоке / Фото Realtor

Этот дворец в стиле Диснея, названный в честь Криса Марка – мультимиллионера, по замыслу которого и построили столь помпезное здание, был построен в 2008 году. Замок площадью 1744 квадратных метров с 9 спальнями расположено на территории озера Поттер. Здесь есть ров и подъемный мост, а раньше, согласно листингу, на территории функционировал контактный зоопарк.

Сейчас за 35 миллионов долларов новый владелец получит сад с экзотическими растениями, галерею, оборудованную звукозаписывающую студию и комнату для дизайна и пошива одежды.