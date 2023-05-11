Интересно, что речь идет не только о старых домах, но и о школах, церквях или даже фермах. На рынке недвижимости появилось новое интересное предложение.

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Как выглядит старая начальная школа

Здесь когда-то обучалось не одно поколение детей, а сегодня предлагают в помещении создать стильное жилое пространство. Старая викторианская сельская школа уже доступна в продаже и получила большое внимание от желающих ее приобрести.

Уютное здание получило шанс на новую жизнь благодаря правительству штата. Более десяти лет назад оно в последний раз закрыло свои двери для учеников. Общий участок, предлагаемый покупателям, составляет 7,76 гектара. Эта территория дает немало пространства для фантазии и новых сооружений. Примерная стоимость составляет от 750 000 до 795 000 долларов.



В стоимость входит большая площадь / Фото Realestate

Сооружено здание еще в 1912 году. Оно отслужило свои 102 года и сможет стать домом для последующих поколений. Здесь были 2 классные комнаты, кабинет директора, хозяйственные постройки, а также бывшая художественная комната и сарай.



Одна из комнат дома / Фото Realestate

Есть два ключевых момента: один состоит в том, что это полностью зонированный городок, площадь которого не превышает 20 акров, и территория имеет выход на реку Вуди Ялоак. Другой аспект – это такое красивое историческое здание, кто бы не купил его для возможности застройки земли, также имеет возможность иметь хорошее историческое здание,

– говорит агент по недвижимости.

Здание, несмотря на свой век, остается крепким и надежным. Здесь есть хорошая конструкция и покрытие, которое не пропускает влагу, что позволило сохранить сооружение в отличном состоянии. Опыт соседних городков говорит, что использовать большую территорию можно в своих целях, а участок с природными и уютными ландшафтными творениями – это всегда привлекательное решение.