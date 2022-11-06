25-летний Элайджа Янг заплатил за будущее мобильное жилье 5 000 долларов. Автомобили продавали на сайте государственного аукциона.

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Ремонт и экономия

После покупки автомобиля скорой помощи Элайджа осуществил полный комплекс работ. В частности, почистил и отремонтировал приобретенный транспорт. На все работы понадобилось 15 000 долларов и почти 6 месяцев.

Сейчас он живет в мобильном доме и отмечает, что вложенные в трансформацию время и средства окупились за 4 месяца.



Фасад скорой помощи / Фото New York Post

В течение года арендная плата по всему Нью-Йорку взлетела на рекордно высокий уровень. Выехавшие из мегаполиса люди, вернулись сюда после обуздания пандемии COVID-19. Стоимость аренды жилья на Манхеттене в сентябре достигла в среднем 4 022 долларов в месяц. Эта сумма лишь несколько меньше той, которую отдал Янг за автомобиль.



Янг может отправиться в путешествие, оставаясь дома / Фото New York Post

Идея превратить транспорт в жилье пришла в Элайджу на последнем курсе колледжа. Тогда парень переехал в квартиру-студию и обнаружил здесь черную плесень, отсутствие кондиционера и горячей воды, а также сломанный холодильник. Ощущения, что он тратит 1000 долларов в месяц, оплачивая некомфортное жилье, укрепило его желание инвестировать в мобильную квартиру.

Как выглядит "скорая" сегодня

Из-за специфики авто, здесь относительно много места для комфортной жизни, а разумная планировка позволила обустроить здесь все необходимые зоны. Внутри расположен длинный узкий диван, трансформирующийся в полноразмерную кровать. Чтобы сэкономить место, Янг обустроил зоны для хранения снаружи.

Также есть минихолодильник, спроектирован амбар с полками для специй и выпивки, а также место для хранения посуды. Обустроена здесь и рабочая зона, а для электроприводов Янг использует специальные генераторы.

В новой квартире на колесах даже нашлось место для съемного туалета и душевой кабины с горячей водой.

Как выглядит превращенная в жилье "скорая" - Фото New York Post

Сейчас Янг припаркован в Нью-Йорке, но он рассказывает, что имеет возможность припарковаться где угодно. И это еще одно преимущество такого формата жилья.