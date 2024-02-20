Большой тренд 2024 года: узнайте, в чем заключается концепция "живой кухни"

Кухня уже давно является центром общения, а не только местом для приготовления пищи. Поэтому эту комнату стоит обустраивать не только как функциональное пространство, а также как уютное для совместного времяпрепровождения.

В дизайне интерьера это "открытие" повлияло на формирование новой концепции – "живых кухонь". То есть граница между комнатой для приготовления пищи и гостиной/столовой стерлась. Кухня становится универсальной комнатой, где приятно проводить время.

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Тренд на "живые кухни"

Традиционная концепция кухонь как закрытых функциональных помещений меняется на более целостный подход. Теперь кухни пытаются обустроить комфортными для нескольких человек или даже семьи (во время приготовления пищи никто никого не выгоняет).

Кухни становятся комнатами для качественного досуга с планированием от большого центрального острова до удобной зоны отдыха. Дизайнеры советуют хотя бы попытаться совместить функциональность с эстетикой. По прогнозам экспертов, в 2024 году это станет большим трендом.

Розовая кухня с несколькими зонами отдыха / Фото Davonport

Как обустроить кухню по такому принципу

Открытая планировка. Именно этот тип обустройства пространства помогает создать чувство единства. Обустройте в одной комнате кухню и гостиную-столовую с несколькими зонами отдыха.

Кухонный остров в центре. Место, где вы готовите еду, куда подаете блюда, организовываете посиделки, должно быть в сердце кухни. Не забудьте обустроить вокруг острова хоть несколько сидений.

Зона для обеда и отдыха. Чтобы еще больше стереть границы между кухней и жилыми помещениями, обустройте в помещении обеденные уголки, зоны для кофепития, поставьте банкетки или даже диван.

Мини-бар. На "живой кухне" часто принимают гостей, поэтому без маленького бара никак. Кстати, его часто обустраивают в отдельном шкафу или кладовке.